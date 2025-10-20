Молдавскому олигарху Плахотнюку продлили арест еще на 30 суток

Молдавский олигарх Влад Плахотнюк останется под арестом еще на 30 дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В понедельник, 20 октября, судьи удовлетворили просьбу прокуроров продлить срок содержания под стражей бывшего лидера Демократической партии Молдовы. Заседание снова состоялось без участия Плахотнюка.

Прокурор по делу Александру Черней сообщил, что основания для ареста остаются в силе.

"Мы подали ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, потому что риски, установленные ранее, сохраняются. В частности, есть риск, что обвиняемый уклонится от явки в суд или помешает нормальному ходу процесса", – сказал прокурор.

На заседании адвокаты Плахотнюка подали несколько ходатайств, включая просьбу разъяснить предъявленные обвинения, заявив, что их клиент "не понимает сути обвинений". Черней назвал это "формальной процедурой".

"Суд указал, что пока обвиняемый отказывается приходить в суд, считается, что он отказался и от этого права, потому что объяснения можно давать только в его присутствии", – заявил прокурор.

Защита также заявила о расхождениях в суммах, указанных в постановлении и в обвинительном акте. В ответ прокурор пояснил, что основная сумма, которая фигурирует в деле, остается неизменной – около $40 млн, похищенных из банковской системы.

"Речь идет о суммах в долларах, евро и других валютах. Большинство компаний, которые участвовали в схеме, уже прекратили деятельность и были зарегистрированы за рубежом", – добавил он.

Черней сказал, что прокуратура также просит продлить арест по трем другим делам, где Плахотнюк проходит обвиняемым.

Бывшему лидеру Демпартии инкриминируют создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Каждое из этих преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Если наказание суммировать, как по совокупности преступлений, срок может превысить 15 лет", – уточнил прокурор.

Следующее заседание суда по делу Плахотнюка начнется с опроса свидетелей. По словам Чернея, суд назначил около 30 заседаний, при этом приоритет получают дела с обвиняемыми, которые находятся под арестом.

Молдавского олигарха Влада Плахотнюка, которого 25 сентября экстрадировали из Греции в Кишинев, поместили под предварительный арест на 30 суток сразу после экстрадиции.

Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".