У Німеччині невідомі пошкодили кілька десятків ісламських могил

На півночі німецького Ессена невідомі зловмисники пошкодили понад 40 могил на ісламському кладовищі Халло в районі Шоннебек.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Серед іншого, були перекинуті надгробки, знищені знаки, ліхтарі і могильні рослини, повідомляє поліція і головна організація ісламських громад Ессена. Крім того, на могилах були знайдені сліди ніг.

За даними поліції, наразі немає жодних зачіпок щодо можливих підозрюваних. Передумови інциденту також залишаються незрозумілими.

Підрозділ державної безпеки поліції Ессена проводить розслідування і шукає свідків, які могли помітити щось підозріле на території кладовища.

Асоціація "Комісія з питань ісламу і мечетей в Ессені", яка представляє 22 ісламські громади, висловила своє занепокоєння.

Кладовища є місцем, де можна впоратися з горем – незалежно від релігійної приналежності, йдеться в заяві асоціації.

