В Германии неизвестные повредили несколько десятков исламских могил

На севере немецкого Эссена неизвестные злоумышленники повредили более 40 могил на исламском кладбище Халло в районе Шоннебек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Среди прочего, были опрокинуты надгробия, уничтожены знаки, фонари и могильные растения, сообщает полиция и главная организация исламских общин Эссена. Кроме того, на могилах были найдены следы ног.

По данным полиции, пока нет никаких зацепок относительно возможных подозреваемых. Предпосылки инцидента также остаются неясными.

Подразделение государственной безопасности полиции Эссена проводит расследование и ищет свидетелей, которые могли заметить что-то подозрительное на территории кладбища.

Ассоциация "Комиссия по вопросам ислама и мечетей в Эссене", которая представляет 22 исламские общины, выразила свою обеспокоенность.

Кладбища являются местом, где можно справиться с горем – независимо от религиозной принадлежности, говорится в заявлении ассоциации.

Во Франции в августе задержали мужчину, который вызвал волну общественного возмущения тем, что зажег сигарету от вечного огня на могиле Неизвестного солдата в память о павших в Первой мировой войне.

Климатические активисты из Just Stop Oil разрисовали могилу британского натуралиста Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в январе.