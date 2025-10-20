У Польщі сталося ДТП за участю американської військової техніки, є постраждалі

У місті Бук у Великопольському воєводстві Польщі в понеділок увечері сталось зіткнення автобуса з колоною американських військових транспортних засобів на автомагістралі А2.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

ДТП за участю автобуса та американської військової колони, в якій рухалися автомобілі Hummer, сталось у понеділок ввечері на 137-му кілометрі автомагістралі А2 у напрямку Варшави.

За даними пожежної служби Великопольського воєводства, одна людина була заблокована в автомобілі, а троє американських солдатів і одна цивільна людина – водій автобуса – зазнали поранень.

Фото: Державна пожежна служба

У напрямку Варшави заблоковано одну смугу руху. Наразі невідомо, скільки транспортних засобів налічувала американська військова колона.

У липні 2025 року троє людей були доставлені до лікарні після зіткнення військового автомобіля з легковим у селі Снопки у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі.

У 2024 році в Сілезькому воєводстві в результаті аварії з військовим автомобілем постраждали п'ятеро осіб.