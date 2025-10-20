В Польше произошло ДТП с участием американской военной техники, есть пострадавшие
Новости — Понедельник, 20 октября 2025, 21:49 —
В городе Бук в Великопольском воеводстве Польши в понедельник вечером произошло столкновение автобуса с колонной американских военных транспортных средств на автомагистрали А2.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
ДТП с участием автобуса и американской военной колонны, в которой двигались автомобили Hummer, произошло в понедельник вечером на 137-м километре автомагистрали А2 в направлении Варшавы.
По данным пожарной службы Великопольского воеводства, один человек был заблокирован в автомобиле, а трое американских солдат и один гражданский человек – водитель автобуса – получили ранения.
В направлении Варшавы заблокирована одна полоса движения. Пока неизвестно, сколько транспортных средств насчитывала американская военная колонна.
В июле 2025 года трое человек были доставлены в больницу после столкновения военного автомобиля с легковым в деревне Снопки в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.
В 2024 году в Силезском воеводстве в результате аварии с военным автомобилем пострадали пять человек.