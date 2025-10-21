Глава Мінфіну США: Європа має взяти на себе лідерство у посиленні тиску G7 на РФ
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Бессент провів зустріч із єврокомісаром з питань економіки Валдісом Домбровскісом, під час яких підкреслив прихильність США до тривалого, міцного миру в Україні.
Також він наголосив на необхідності для Європи взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію.
"Я також наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на безрозсудне введення Китаєм експортного контролю та на важливості диверсифікації ланцюгів постачання", – додав він.
Зазначимо, 15 жовтня Бессент заявив, що Сполучені Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.
Того ж дня уряд Великої Британії оголосив про чергові обмежувальні заходи щодо російських енергоносіїв, які назвав "найжорсткішими санкціями проти Росії".