Глава Мінфіну США: Європа має взяти на себе лідерство у посиленні тиску G7 на РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Європа повинна взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Бессент провів зустріч із єврокомісаром з питань економіки Валдісом Домбровскісом, під час яких підкреслив прихильність США до тривалого, міцного миру в Україні.

Також він наголосив на необхідності для Європи взяти на себе лідерство у посиленні економічного тиску G7 на Росію.

"Я також наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на безрозсудне введення Китаєм експортного контролю та на важливості диверсифікації ланцюгів постачання", – додав він.

Зазначимо, 15 жовтня Бессент заявив, що Сполучені Штати готові взаємодіяти з іншими країнами G7 з метою нарощування тиску на Росію.

Того ж дня уряд Великої Британії оголосив про чергові обмежувальні заходи щодо російських енергоносіїв, які назвав "найжорсткішими санкціями проти Росії".