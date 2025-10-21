Глава Минфина США: Европа должна взять на себя лидерство в усилении давления G7 на РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европа должна взять на себя лидерство в усилении экономического давления G7 на Россию.

Об этом он написал в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

Бессент провел встречу с еврокомиссаром по вопросам экономики Валдисом Домбровскисом, во время которой подчеркнул приверженность США длительному, прочному миру в Украине.

Также он подчеркнул необходимость для Европы взять на себя лидерство в усилении экономического давления G7 на Россию.

"Я также подчеркнул необходимость единой глобальной реакции на безрассудное введение Китаем экспортного контроля и важность диверсификации цепочек поставок", – добавил он.

Отметим, 15 октября Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами G7 с целью наращивания давления на Россию.

В тот же день правительство Великобритании объявило об очередных ограничительных мерах в отношении российских энергоносителей, которые назвало "самыми жесткими санкциями против России".