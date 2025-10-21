У Москві кажуть, що конкретної домовленості про зустріч Лаврова і Рубіо не було

У Москві назвали "некоректними" повідомлення ЗМІ про відкладену зустріч держсекретаря США та очільника МЗС РФ, зазначивши, що конкретної домовленості про саму зустріч ще не було.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар заступника глави МЗС РФ Сергєя Рябкова наводить "Интерфакс".

Рябкова запитали щодо новин у ЗМІ з посиланням на джерела про відкладену зустріч Марко Рубіо і Сергєя Лаврова. Він сказав, що конкретної домовленості про неї не було.

"Неможливо відкласти те, про що не було домовленості. Те, що писали вчора деякі західні джерела, ми не підтверджували. У нас не було і близько розуміння щодо термінів і місця такого контакту. Як ідея це звісно є, все це має вагоме значення", – прокоментував заступник Лаврова.

"Саме тому, що вага такого заходу дуже велика, він вимагає підготовки. І саме цим ми займаємося. Вчора цьому була присвячена телефонна розмова міністра з держсекретарем", – додав Рябков.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася.

Можливою датою зустрічі держсекретаря та глави МЗС РФ називали 23 жовтня. Вона мала відбутися для підготовки нової особистої зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна у Будапешті.

Конкретних причин відкладення зустрічі не називають, проте один з анонімних співрозмовників сказав, що це пов’язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо того, яким може бути прийнятне завершення російсько-української війни. У публікації зазначають, що це може означати і відкладення зустрічі у Будапешті, про яку домовилися Трамп і Путін.

