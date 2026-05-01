"Я тебе не знаю, шахраю": глава МЗС Польщі обмінявся "уколами" з посланцем Путіна

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вступив у суперечку в соцмережі Х зі спецпосланцем правителя РФ Владіміра Путіна Кирилом Дмитрієвим.

У четвер по обіді Радослав Сікорський прокоментував у соцмережі Х заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас щодо ситуації в Україні. Вона наголосила, що Росія не хоче брати участь у жодному діалозі, тому її слід поставити у становище, в якому РФ перейде від імітації до реальних переговорів.

"Шкода, що деякі чоловіки не мають її яєць", – написав Радослав Сікорський, поширивши допис із заявою Каллас.

Активність Сікорського не залишилася поза увагою спецпредставника господаря Кремля Кирила Дмитрієва, який залучений до переговорів зі США.

"Я хотів би, щоб деякі чоловіки та жінки, зокрема Радек і Кая, мали трохи розуму, а не лише "яйця", – написав Дмитрієв, коментуючи слова Сікорського.

Глава МЗС Польщі коротко відреагував на його коментар. "Я тебе не знаю, шахраю", – написав він, звертаючись до Дмитрієва.

Нагадаємо, Дмитрієв на початку квітня перебував у Сполучених Штатах. Він зустрівся з представниками адміністрації Дональда Трампа, з якими обговорив питання санкцій щодо російської нафти та процесу мирних переговорів.

За словами Кремля, під час свого візиту Дмитрієв не вів переговори про врегулювання війни в Україні.