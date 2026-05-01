Сербії заморозили кошти за програмою ЄС до виконання рекомендацій "Венеційки"

Єврокомісарка з розширення Марта Кос повідомила, що від Сербії очікують виконання рекомендацій з висновку Венеційської комісії щодо змін у судовій системі й прокуратурі перед подальшими виплатами європейських коштів.

Марта Кос підтвердила, що європейські виплати для Сербії тимчасово зупинено – в очікуванні, що Белград відреагує на висновки Венеційської комісії.

"Наразі ми зупинили усі виплати за планом зростання через відкат у сфері правосуддя. І доки ситуація не виправлена, фінансова підтримка від ЄС не буде надходити", – цитують Кос.

Якщо Сербія відреагує на рекомендації Венеційської комісії щодо схвалених змін до законодавства про судову систему й прокуратуру, Єврокомісія проведе оцінку та ухвалить рішення щодо виплат.

Якщо висновки виявляться негативними, призначені для Сербії кошти будуть перерозподілені іншим країнам, що охоплюються цією ж програмою.

Нагадаємо, наприкінці квітня Венеційська комісія, яка є дорадчим експертним органом при Раді Європи, опублікувала свій висновок стосовно серії змін до сербського законодавства щодо судової системи і прокуратури.

Перед тим неофіційно повідомляли, що Сербії загрожує втрата 1,5 млрд європейських коштів через відкат демократії і дружбу з Росією і подальший розвиток подій залежатиме від висновку "Венеційки" та реакції на нього.

У Белграді запевняють, що Сербія продовжує прагнути членства у Євросоюзі, але не буде "благати" про це.

