ЗМІ: Рубіо і Лавров можуть зустрітися 23 жовтня

Держсекретар США Марко Рубіо може зустрітися з російським колегою Сергеєм Лавровим у четвер, 23 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"На зустрічі в п'ятницю американські посадовці повідомили, що Рубіо планує зустрітися з Лавровим наступного четверга", – йдеться у повідомленні з посиланням на джерело.

Державний департамент поки не відповів на прохання про коментар.

Водночас місце зустрічі Лаврова і Рубіо поки що не визначено, повідомив заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков.

"Абсолютно немає такого розуміння. Це все в процесі розгляду перебуває", – сказав Рябков журналістам у понеділок.

Рябков також розповів, що війна РФ проти України, двосторонні відносини та економічний порядок денний можуть фігурувати під час майбутньої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств РФ і США.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому, після якої президент США заявив, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни.

Також Трамп не погодився надати ракети Tomahawk Україні.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним в Будапешті.