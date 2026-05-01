Фіцо обіцяє домовитися з Єврокомісією щодо подвійних цін на паливо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що проведе переговори з Європейською комісією щодо можливого позову проти Братислави у питанні регулювання цін на пальне.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Цього тижня Європейська комісія надіслала листа уряду Словаччини з вимогою зупинити режим подвійних цін на пальне для автомобілів з іноземною та вітчизняною реєстрацією. Брюссель вважає ці кроки такими, що суперечать договорам ЄС, а також погрожує вжити правових заходів проти країни.

Фіцо запевнив, що його політика щодо ціноутворення на пальне є тимчасовою. Він також переконаний, що зможе налагодити конфлікт з Єврокомісією до запровадження нею правових заходів.

"Процедура порушення триває певний час, ми будемо вести переговори з Єврокомісією. Я вірю, що настане момент, коли все заспокоїться", – сказав він.

Раніше Словаччина відкинула заклик Брюсселя скасувати заходи, які передбачають різне ціноутворення на заправках для автомобілів з іноземною та вітчизняною реєстрацією.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш звернувся до словацького колеги Роберта Фіцо з проханням покласти край нафтовій надзвичайній ситуації в Словаччині.