Глава МЗС Франції закликав до відновлення переговорів між США та Іраном

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав США та Іран розпочати переговорний процес для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та зменшення військової напруженості в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів, передає BFMTV.

Глава МЗС Франції, який саме здійснює серію візитів країнами Близького Сходу, наголосив на тому, що нова ескалація у війні несе суттєві ризики для регіону та світу загалом.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб не допустити відновлення бойових дій; це бачить кожен з самого початку цієї війни. Ризики ескалації надзвичайно високі й можуть мати серйозні наслідки для світової економіки", – заявив Барро.

На думку міністра, США та Іран повинні використати період перемир’я для продовження мирних переговорів та досягнення угоди.

"Необхідно розпочати переговори, щоб іранський режим кардинально змінив свою позицію, пішов на значні поступки задля мирного співіснування з регіональним оточенням і щоб його народ міг вільно будувати своє майбутнє", – додав він.

Повідомляли, що напередодні президент США Дональд Трамп мав заслухати від представників Пентагону оновлені військові варіанти щодо Ірану. Підготовка цієї доповіді є свідченням того, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення великомасштабних бойових операцій.

Тим часом сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що військовий удар США по Ірану найближчим часом є цілком реальним.

Нещодавно Трамп заявив, що планує тримати Іран під морською блокадою, доки Тегеран не погодиться на угоду, яка врахує занепокоєння США щодо його ядерної програми.