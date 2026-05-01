Засуджений за геноцид у Сребрениці знову просить звільнення за станом здоров’я

Засуджений за геноцид у Сребрениці командир боснійських сербів Ратко Младич знову подав клопотання про звільнення з гуманітарних міркувань за станом здоров’я.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Адвокати 84-річного Младича, який засуджений до довічного ув’язнення, подали клопотання про його звільнення з-під варти, посилаючись на постійне погіршення стану здоров’я і нещодавній "серйозний медичний інцидент".

У клопотанні зазначають, що він переживає "глибоке і незворотне" погіршення загального стану і "наближається до своїх останніх днів". Стверджують, що нещодавно він пережив неврологічний напад, через який тимчасово втратив можливість говорити і мав проблеми з ковтанням, що потребувало термінової госпіталізації.

За твердженнями адвокатів, сербськомовні лікарі, які після того оглянули його, назвали стан загрозливим для життя і таким, який не вийде повноцінно лікувати в умовах тюремної лікарні.

Младича за фінальним вироком у липні 2021 року засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці.

За час перебування під вартою у Нідерландах Младич пережив кілька інсультів та інфаркт.

Минулого року він вже клопотав про звільнення, адвокати також посилалися на тяжкий стан здоров’я і стверджували, що йому лишається жити можливо місяць. Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів ООН тоді відхилив клопотання з поясненням, що в’язниця забезпечує медичну допомогу на достатньому рівні.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-1995 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Читайте також: Покарання за геноцид: як вирок Младичу став викликом для Заходу та шансом для РФ.