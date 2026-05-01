Як Швейцарія хоче змінити систему призову й чому це викликає опір

Парламент Швейцарії має намір ускладнити перехід на альтернативну цивільну службу, розраховуючи таким чином помітно збільшити чисельність Збройних сил.

Приводом для цього рішення стала ситуація у сфері безпеки, що змінилася на гірше після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Ліві вважають, що такий захід ставить під загрозу сам інститут цивільної служби. Зараз триває підготовка до референдуму, за допомогою якого противники реформи хочуть її зупинити.

Докладніше про ситуацію у Швейцарії – в статті Самуеля Жабера для SwissInfo Швейцарії треба більше солдатів: як країна закриває лазівки для "альтернативної служби".

У Швейцарії діє правило про обов'язкову службу в армії для громадян країни.

Однак із правила є винятки; зокрема, військову повинність можна замінити альтернативною, або цивільною службою.

Цивільна служба у Швейцарії дозволяє уникнути проходження строкової військової служби. Однак перейти на неї можна лише в тому випадку, якщо громадянин, придатний до служби за станом здоров’я, не може проходити військову службу зі зброєю в руках "з міркувань совісті". Альтернативна служба без зброї триває в півтора раза довше, ніж строкова військова служба за призовом.

Ті, хто проходить цивільну службу, працюють у галузях і сферах, що мають значну суспільну вагу. Вони, як і військовослужбовці, отримують компенсацію втрати основного заробітку.

Минулого року рекордною (з 1996 року) стала як кількість тих, хто вибрав варіант альтернативної служби, так і загальна кількість днів, відпрацьованих у межах альтернативної служби (1,9 млн).

Третину заяв про перехід на альтернативну службу військовослужбовці подали вже після проходження початкової військової підготовки в навчальних підрозділах Збройних сил (т.зв. "школа рекрутів") – щоб уникнути обов'язку щорічно проходити стрілецьку перепідготовку.

Ця динаміка не вписується в плани уряду.

Парламент має намір різко скоротити кількість осіб, які проходять цивільну службу. Стоїть мета зменшити її з 7 200 до 4 000 на рік, тобто більш ніж на 40%.

Загалом альтернативну цивільну службу хочуть зробити менш привабливою.

Для цього запропоновано пакет заходів.

Один із них – так звані "повторні збори".

Після закінчення основної частини альтернативної служби особи, які проходять цивільну службу, повинні будуть брати участь у таких "зборах" щорічно, як і у військовослужбовців.

Особи, які повністю відслужили на дійсній військовій службі встановлені строки, більше не зможуть переходити на альтернативну цивільну службу, щоб уникнути обов'язку щорічно проходити стрілецьку перепідготовку. Нарешті, нова редакція зазначеного федерального закону забороняє проходити цивільну службу на позиціях, для яких потрібна медична, стоматологічна або ветеринарна освіта.

Під час парламентських дебатів щодо цих поправок міністр економіки країни Гі Пармелен заявив, що цивільна служба "всупереч своєму первісному задуму перетворилася на проблемне масове явище".

Прихильники реформи вважають, що зможуть перекрити цей канал відтоку кадрів з армії.

Рішення посилити умови допуску до альтернативної цивільної служби вже ухвалено Національною радою і Радою кантонів у вересні 2025 року.

Але широка коаліція партій і громадських об'єднань виступила проти таких законодавчих поправок і в січні 2026 року ініціювала проти них референдум.

Вони нагадують: ті, хто вибрав цей формат, працюють, як правило, там, де спостерігається особливо гострий кадровий голод, і якщо їхня кількість скоротиться на 40%, то знайти їм заміну буде просто неможливо.

На думку противників реформи, армія зараз аж ніяк не відчуває нестачі особового складу. На даний же момент чисельність Збройних сил Швейцарії і так на 5% перевищує встановлений максимум.

Незалежно від результату голосування 14 червня 2026 року дискусії навколо умов проходження альтернативної цивільної служби майже не закінчаться.

