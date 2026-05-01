ЗМІ: Іран передав США свої пропозиції щодо мирної угоди

Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Повідомляється, що передача іранських пропозицій відбулася в четвер, 30 квітня. Зміст плану поки не розголошується.

Раніше ЗМІ повідомляли, що оновлена пропозиція щодо миру, яку Іран готується висунути США, може з’явитися до п’ятниці. Це відбувається на тлі фактичного призупинення переговорів між сторонами та американською блокадою портів Ірану.

Повідомляли, що напередодні президент США Дональд Трамп мав заслухати від представників Пентагону оновлені військові варіанти щодо Ірану. Підготовка цієї доповіді є свідченням того, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення великомасштабних бойових операцій.

Тим часом сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що військовий удар США по Ірану найближчим часом є цілком реальним.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп вагається, яку стратегію використати щодо Ірану – вдатися до нової серії військових ударів чи змусити Тегеран повернутися до переговорів шляхом посилення економічних санкцій.