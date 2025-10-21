Чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини оголосив вирок пенсіонеру Юраю Цинтулі, який навесні 2024 року скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомило Dennik N, передає "Європейська правда".

Як зазначається, спеціалізований кримінальний суд Словаччини скористався можливістю надзвичайного зменшення покарання і не засудив Цинтулу до довічного. Йому присудили 21 рік позбавлення волі.

За повідомленням, в тому, що нападник буде визнаний винним, не було сумнівів вже на початку судового процесу. Навіть його адвокат неодноразово заявляв, що очевидно, хто стріляв у прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Нагадаємо, 15 травня минулого року у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився 71-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Як відомо, у липні словацький суд розпочав розгляд справи щодо замаху на Фіцо. Цинтулі висунуто звинувачення в особливо тяжкому злочині терористичного нападу, за який йому загрожувало довічне ув'язнення.

