Мужчину, который стрелял в Фицо, приговорили к 21 году заключения

Специализированный уголовный суд Словакии огласил приговор пенсионеру Юраю Цинтуле, который весной 2024 года совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом сообщило Dennik N, передает "Европейская правда".

Как отмечается, специализированный уголовный суд Словакии воспользовался возможностью чрезвычайного уменьшения наказания и не приговорил Цинтулу к пожизненному. Ему присудили 21 год лишения свободы.

По сообщению, в том, что нападавший будет признан виновным, не было сомнений уже в начале судебного процесса. Даже его адвокат неоднократно заявлял, что очевидно, кто стрелял в премьер-министра Роберта Фицо.

Напомним, 15 мая прошлого года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

Как известно, в июле словацкий суд начал рассмотрение дела о покушении на Фицо. Цинтуле предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за которое ему грозило пожизненное заключение.

