ЄС знає про знеструмлення Чернігова і вже надає допомогу, щоб Україна пережила зиму – посол

У Євросоюзі знають про складну ситуацію Чернігова після останніх атак і продовжають надавати Україні "зимову" допомогу за планом, який готували ще з кінця попередньої зими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у коментарі журналістам під час Accession Exchange Forum у Києві.

"Припускаю, мої колеги вже прямують до Чернігова, щоб подивитися, як можна допомогти у зв’язку зі знеструмленням та припиненням водопостачання після атак минулої ночі", – зазначила Матернова.

Також вона зазначила, що планування Євросоюзом підтримки України протягом цієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі розпочиналося ще в кінці попереднього опалювального сезону, і в цій допомозі є чотири напрямки підтримки.

Першим вона назвала імпорт до України з ЄС електроенергії обсягом до 2,1 ГВт на день, що є вагомою підтримкою у разі "вибивання" української генерації, другим – допомогу із закупівлею запасів газу, для чого Україна отримала від Європейського інвестиційного банку та ЄБРР сукупно 800 млн євро.

Третій напрямок – постачання різноманітного обладнання, щоб Україна могла швидко лагодити пошкодження електромережі, електростанцій, об’єктів газопостачання і газовидобутку, що реалізують через Механізм цивільного захисту ЄС.

"Мій улюблений приклад – як ми цього року завезли з Вільнюса цілу електростанцію. Її розібрали на компоненти, і ми її ось так шматками перевезли, і тепер вона дуже стала у пригоді для ремонтів українських електростанцій", – зазначила Матернова.

Четвертий і останній напрямок – гуманітарна "зимова" підтримка для українців, на що нещодавно виділили 40 млн євро.

