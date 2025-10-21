В Евросоюзе знают о сложной ситуации в Чернигове после последних атак и продолжают оказывать Украине "зимнюю" помощь по плану, который готовили еще с конца предыдущей зимы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии журналистам во время Accession Exchange Forum в Киеве.

"Предполагаю, мои коллеги уже направляются в Чернигов, чтобы посмотреть, как можно помочь в связи с обесточиванием и прекращением водоснабжения после атак прошлой ночью", – отметила Матернова.

Также она отметила, что планирование Евросоюзом поддержки Украины в течение этой зимы в условиях российских ударов по энергосистеме начиналось еще в конце предыдущего отопительного сезона, и в этой помощи есть четыре направления поддержки.

Первым она назвала импорт в Украину из ЕС электроэнергии в объеме до 2,1 ГВт в день, что является весомой поддержкой в случае "выбивания" украинской генерации, вторым – помощь с закупкой запасов газа, для чего Украина получила от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР совокупно 800 млн евро.

Третье направление – поставка разнообразного оборудования, чтобы Украина могла быстро чинить повреждения электросети, электростанций, объектов газоснабжения и газодобычи, что реализуется через Механизм гражданской защиты ЕС.

"Мой любимый пример – как мы в этом году завезли из Вильнюса целую электростанцию. Ее разобрали на компоненты, и мы ее вот так по кускам перевезли, и теперь она очень пригодилась для ремонтов украинских электростанций", – отметила Матернова.

Четвертое и последнее направление – гуманитарная "зимняя" поддержка для украинцев, на что недавно выделили 40 млн евро.

