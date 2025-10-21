Экспорт швейцарских часов в США обвалился из-за пошлин Трампа

После введения Соединенными Штатами драконовского тарифа на товары из Швейцарии экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В ассоциации производителей отрасли заявили, что в результате новых тарифов, введенных администрацией Трампа на товары из Швейцарии, экспорт швейцарских часов в США в сентябре 2025 года обвалился на 55,6%.

Это стало продолжением после падения экспорта в августе на 23,9%. После первых тарифных анонсов Трампа экспорт швейцарских часов подскочил на 149,2%.

Напомним, администрация Трампа ввела для швейцарских товаров ставку в размере 39%.

Зато наблюдается рост экспорта этой продукции на рынки в Азии.

Швейцария была ошеломлена введением против нее гораздо более высоких тарифов, чем против ЕС и многих других торговых партнеров США. На фоне этого в стране звучали призывы отказаться от закупки истребителей F-35, которые вдобавок будут стоить на $1,6 млрд долларов больше, чем изначально ожидалось.

Некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США.