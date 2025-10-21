Чехія пропонує Словаччині співпрацю в енергетиці на тлі відмови ЄС від газу РФ

Чехія пропонує Словаччині оперативну підтримку в газопостачанні після того, як Рада ЄС схвалила поступову відмову від будь-якого імпорту газу з Росії, у тому числі скрапленого природного газу (СПГ).

Про це пише Euractiv, передає "Європейська правда".

Як відомо, Рада ЄС у понеділок, 20 жовтня, переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, яка передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива; проти виступили Угорщина та Словаччина. Це ще не остаточне рішення – далі Рада ЄС почне перемовини з Європарламентом, щоби погодити фінальний текст.

Міністр торгівлі та промисловості Чехії Лукаш Влчек назвав ці побоювання "важливими", але заявив, що обидві країни мали достатньо часу для підготовки, як це зробила Прага, яка диверсифікувала постачання та модернізувала інфраструктуру.

"Росія веде війну проти нас, і продовжувати фінансувати цю війну не має сенсу", – сказав Влчек.

Він наголосив: Прага стверджувала, що відмовитися від газу РФ "технічно можливо".

"Ми знову представимо наші дані Європейській комісії, щоб показати, яку потужність можна забезпечити через західні маршрути", – сказав він.

Влчек зазначив, що переговори між Прагою і Братиславою тривають. За його словами, він безпосередньо обговорив цю пропозицію зі словацьким міністром економіки Денісою Саковою, востаннє на Європейському ядерному форумі в Братиславі.

"Я сказав моїй словацькій колезі: якщо Словаччина потребує тіснішої співпраці, Чехія готова. Словаччина подякувала нам. Такий варіант є, але Словаччина повинна його попросити. Якщо вона це зробить, ми готові негайно", – акцентував чеський міністр.

У квітні 2025 року Чехія вперше за понад шістдесят років повністю припинила імпорт російської нафти, завершивши один із ключових етапів у процесі своєї енергетичної трансформації.

Про те, як саме Чехія змогла досягти нафтової незалежності, хто стояв за проєктом і чому цей кейс є важливим для всієї Європи, читайте в колонці Всупереч "Дружбі": як Чехія поклала край залежності від російської нафти.

