Чехия предлагает Словакии сотрудничество в энергетике на фоне отказа ЕС от газа РФ

Чехия предлагает Словакии оперативную поддержку в газоснабжении после того, как Совет ЕС одобрил постепенный отказ от любого импорта газа из России, в том числе сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом пишет Euractiv, передает "Европейская правда".

Как известно, Совет ЕС в понедельник, 20 октября, подавляющим большинством голосов поддержал механизм RePowerEU, который предусматривает полный отказ Евросоюза от использования российского ископаемого топлива; против выступили Венгрия и Словакия. Это еще не окончательное решение – далее Совет ЕС начнет переговоры с Европарламентом, чтобы согласовать финальный текст.

Министр торговли и промышленности Чехии Лукаш Влчек назвал эти опасения "важными", но заявил, что обе страны имели достаточно времени для подготовки, как это сделала Прага, которая диверсифицировала поставки и модернизировала инфраструктуру.

"Россия ведет войну против нас, и продолжать финансировать эту войну не имеет смысла", – сказал Влчек.

Он подчеркнул: Прага утверждала, что отказаться от газа РФ "технически возможно".

"Мы снова представим наши данные Европейской комиссии, чтобы показать, какую мощность можно обеспечить через западные маршруты", – сказал он.

Влчек отметил, что переговоры между Прагой и Братиславой продолжаются. По его словам, он непосредственно обсудил это предложение со словацким министром экономики Денисой Саковой, в последний раз на Европейском ядерном форуме в Братиславе.

"Я сказал моей словацкой коллеге: если Словакия нуждается в более тесном сотрудничестве, Чехия готова. Словакия поблагодарила нас. Такой вариант есть, но Словакия должна его попросить. Если она это сделает, мы готовы немедленно", – акцентировал чешский министр.

В апреле 2025 года Чехия впервые за более чем шестьдесят лет полностью прекратила импорт российской нефти, завершив один из ключевых этапов в процессе своей энергетической трансформации.

О том, как Чехия смогла достичь нефтяной независимости, кто стоял за проектом и почему этот кейс важен для всей Европы, читайте в колонке Вопреки "Дружбе": как Чехия положила конец зависимости от российской нефти.

Также читайте подробнее, как энергоносители из РФ до сих пор поступают в ЕС и как Брюссель хочет полностью прекратить поставки.