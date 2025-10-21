В Естонії хочуть зняти недоторканність з депутата за розтрату паливних карток

Генеральна прокурорка Естонії звернулася до канцлера юстиції з проханням позбавити депутата парламенту країни (Рійгікогу) Калле Грюнталя депутатської недоторканності.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Грюнталя підозрюють у використанні паливних карток, виданих парламентом, для особистих потреб.

За даними прокуратури, у 2023 році Грюнталь щонайменше 46 разів використовував картки для заправки власного транспорту на загальну суму близько 3 тисяч євро. Такі дії кваліфікуються як розтрата чужого майна за кримінальним кодексом Естонії.

Держпрокурорка Енелі Лаурітс заявила, що всі необхідні докази зібрано, і наступним кроком буде складання обвинувального акту та передача справи до суду.

Водночас, за конституцією Естонії, члени Рійгікогу мають імунітет від кримінального переслідування. Обвинувальний акт може бути складений лише за пропозицією канцлера юстиції та згодою більшості депутатів.

"Я подала до канцлера юстиції прохання запропонувати Рійгікогу позбавити Калле Грюнталя депутатської недоторканності. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, канцлер юстиції повинен подати пропозицію до Рійгікогу або повернути прохання до генерального прокурора протягом місяця з моменту отримання прохання", – сказала генеральна прокурорка Астрід Асі.

