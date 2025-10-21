В Эстонии хотят снять неприкосновенность с депутата за растрату топливных карточек

Генеральный прокурор Эстонии обратилась к канцлеру юстиции с просьбой лишить депутата парламента страны (Рийгикогу) Калле Грюнталя депутатской неприкосновенности.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Грюнталя подозревают в использовании топливных карточек, выданных парламентом, для личных нужд.

По данным прокуратуры, в 2023 году Грюнталь минимум 46 раз использовал карточки для заправки собственного транспорта на общую сумму около 3 тысяч евро. Такие действия по уголовному кодексу Эстонии квалифицируются как растрата чужого имущества.

Госпрокурор Энели Лауритс заявила, что все необходимые доказательства собраны и следующим шагом будет составление обвинительного акта и передача дела в суд.

В то же время по конституции Эстонии члены Рийгикогу имеют иммунитет от уголовного преследования. Обвинительный акт может быть составлен только по предложению канцлера юстиции и с согласия большинства депутатов.

"Я подала канцлеру юстиции просьбу предложить Рийгикогу лишить Калле Грюнталя депутатской неприкосновенности. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, канцлер юстиции должен подать предложение в Рийгикогу или вернуть прошение генеральному прокурору в течение месяца с момента получения прошения", – сказала генеральный прокурор Астрид Аси.

