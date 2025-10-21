Алієв: між Азербайджаном та Вірменією настав етап миру

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що між його країною та Вірменією "настав етап миру".

Про це він сказав під час виступу на другому засіданні Вищої міждержавної ради Азербайджан-Казахстан, передає "Європейська правда".

Під час виступу у вівторок, 21 жовтня, Алієв заявив про настання "етапу миру" між Азербайджаном і Вірменією та наголосив, що це свідчить про "високий рівень політичної волі".

"І всього через менше ніж два роки після останніх бойових зіткнень вийти на парафування мирної угоди свідчить про те, що обидві країни продемонстрували досить високий рівень політичної волі", – впевнений він.

Азербайджанський лідер наголосив, що роль президента США Дональда Трампа в нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією заслуговує "найвищої оцінки".

Алієв зазначив, що його країна зняла всі обмеження на транзит вантажів до Вірменії.

"Першим таким транзитним вантажем став вантаж казахстанського зерна до Вірменії. Думаю, що це також є хорошим показником того, що мир між Азербайджаном і Вірменією вже не тільки на папері, але і на практиці", – підсумував він.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ.

Читайте також статтю: Кінець війни на Кавказі. Як Трамп "помирив" Азербайджан і Вірменію та чому це б'є по Росії