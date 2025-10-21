Алиев: между Азербайджаном и Арменией наступил этап мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между его страной и Арменией "наступил этап мира".

Об этом он сказал во время выступления на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, передает "Европейская правда".

Во время выступления во вторник, 21 октября, Алиев заявил о наступлении "этапа мира" между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул, что это свидетельствует о "высоком уровне политической воли".

"И всего через менее чем два года после последних боевых столкновений выйти на парафирование мирного соглашения свидетельствует о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли", – уверен он.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что роль президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает "высшей оценки".

Алиев отметил, что его страна сняла все ограничения на транзит грузов в Армению.

"Первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", – подытожил он.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ.

Читайте также статью: Конец войны на Кавказе. Как Трамп "помирил" Азербайджан и Армению и почему это бьет по России