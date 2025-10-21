Погляд з Польщі на гібридні атаки РФ та велику війну у Європі

Яцек Севера, який очолював Бюро національної безпеки Польщі (аналог українського РНБО) з жовтня 2022 року до початку 2025-го, брав безпосередню участь у підготовці польської допомоги Україні.

Відповідаючи на запитання "Європейської правди", він висловив думку, що Україна мала шанс перемогти Росію ще в 2022 році.

А ще він розповів про реакцію Заходу на війну і підтримку ЗСУ в перші місяці війни, про оцінки ймовірності нападу Росії на країни ЄС і готовність Польщі до такого сценарію.

Всі пояснення Яцека Севері у вигляді прямої мови – в матеріалі Від швидкої перемоги України до нападу на ЄС: як у Польщі бачать зміну планів Кремля. Далі – основні тези ексочільника Бюро національної безпеки Польщі.

Наші експерти на підставі даних, переданих Сполученими Штатами, досить точно прогнозували і сам факт повномасштабного вторгнення РФ в 2022 році, і спосіб його проведення.

Ми знаємо, що на Заході були прогнози, що Київ буде взятий вже за три дні. На жаль, там ще була жива пам'ять про події 2014 року, коли значна частина вторгнення була здійснена без пострілів.

Захід не усвідомлював, якого великого прогресу й трансформації зазнала українська армія. Яку велику роль у цьому процесі відіграють ідентичність, національна ідея та прагнення українського народу до свободи від 2014 року.

Тут треба відзначити роль генерала Залужного – його стратегія була надзвичайною і викликала захоплення Україною. Також відзначу надзвичайно сміливі дії генерала Буданова, які часто викликали на Заході шок від розмаху українських можливостей.

Росія зазнала б остаточної поразки в 2022 році. На жаль, це вікно можливостей було втрачене через повільність європейських союзників з НАТО.

Від початку війни ми відчували дуже значні зусилля Російської Федерації, спрямовані на дестабілізацію польського суспільства, зокрема з використанням інструментів інформаційної війни та інфосфери.

Російські зусилля були спрямовані на нагнітання атмосфери, провокації, особливо в періоди виборів, а також у підігріванні антиукраїнських настроїв.

Зокрема, під час блокування українсько-польського кордону Росія, безумовно, була присутня в публічному просторі і намагалася накалити атмосферу, вбивши клин між поляками та українцями.

На щастя, польські служби знайшли способи унеможливити нагнітання таких наративів.

4 грудня 2023 року я був одним із перших представників адміністрації в Європі, який ризикнув стверджувати, що країни східного флангу повинні думати про конфлікт з РФ в перспективі найближчих трьох років.

Звичайно, сьогодні Росія не має можливості відкрити новий фронт конвенційними засобами. Такі дії означали би для неї військову поразку.

Можливість наземної інвазії Російської Федерації через Брестські ворота сьогодні є малообґрунтованою – для цього потрібні бронетанкові війська в кількості, якої Росія сьогодні не має.

Інша річ – гібридні провокації на Сувальському перешийку, атаки з використанням дронів чи навіть артилерійський (мінометний) обстріл з території Білорусі. Це сценарії, яких не можна виключати.

Також є ризик повітряних ударів РФ по території країн НАТО, зокрема по стратегічних цілях, або вчинення актів агресії за допомогою повітряних суден. Все це не тільки не може бути виключено, а й здається дуже реальним напрямком ескалації.

Єдиним способом її уникнення є створення відповідних оборонних можливостей з боку країн східного флангу НАТО та всього Європейського Союзу. Адже війна в сучасному технологічному світі буде стосуватися не лише лінії фронту.

Цінність, яку Україна внесе в рамках своєї інтелектуальної власності до бойових можливостей Північноатлантичного альянсу, є одним з найважливіших інструментів, які вона може використовувати на цьому шляху до Альянсу.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Від швидкої перемоги України до нападу на ЄС: як у Польщі бачать зміну планів Кремля.