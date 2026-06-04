ЗМІ: президент Румунії у четвер оголосить ім’я нового прем’єра

Президент Румунії Нікушор Дан у четвер, ймовірно, оголосить новим прем’єр-міністром свого радника та євродепутата Еуджена Томака.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Digi24 від джерел.

За даними ЗМІ, після двох тижнів відкладення цього рішення румунський президент готовий зробити оголошення щодо призначення прем'єр-міністра цього четверга.

Нікушор Дан незабаром вирушить з офіційним візитом до Чорногорії, але перед цим він оголосить про вручення мандату на формування уряду Томаку.

Згідно з інформацією, Томак минулої ночі розмовляв з лідерами прозахідних партій Румунії, щоб обговорити можливу більшість.

Водночас існують сумніви щодо того, чи вдасться парламенту затвердити такий уряд, оскільки ані Національна ліберальна партія, ані Союз порятунку Румунії не погоджуються голосувати за кабінет, де можуть бути люди, яких підтримує Соціал-демократична партія.

Сам кандидат в прем’єри не належить до жодної з парламентських партій. Томак – уродженець України, депутат Європарламенту від проєвропейської групи Renew Europe та радник президента Румунії. Вважається, що призначення "незалежного" прем’єр-міністра може збавити політичну напруженість, яка виникла в останні місяці.

Однак опитування громадської думки засвідчили, що більшість румунів негативно ставляться до ідеї з "незалежним" главою уряду. Понад 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана. Відтоді тривають консультації щодо формування нового уряду.

Президент Румунії Нікушор Дан висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

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