Взгляд из Польши на гибридные атаки РФ и большую войну в Европе

Яцек Севера, который возглавлял Бюро национальной безопасности Польши (аналог украинского СНБО) с октября 2022 года до начала 2025-го, принимал непосредственное участие в подготовке польской помощи Украине.

Отвечая на вопросы "Европейской правды" он высказал мнение, что Украина имела шанс победить Россию еще в 2022 году.

А еще он рассказал о реакции Запада на войну и поддержке ВСУ в первые месяцы войны, об оценках вероятности нападения России на страны ЕС и готовности Польши к такому сценарию.

Наши эксперты на основании данных, переданных Соединенными Штатами, достаточно точно прогнозировали и сам факт полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, и способ его проведения.

Мы знаем, что на Западе были прогнозы, что Киев будет взят уже за три дня. К сожалению, там еще была жива память о событиях 2014 года, когда значительная часть вторжения была осуществлена без выстрелов.

Запад не осознавал, какого большого прогресса и трансформации претерпела украинская армия. Какую большую роль в этом процессе играют идентичность, национальная идея и стремление украинского народа к свободе с 2014 года.

Здесь нужно отметить роль генерала Залужного – его стратегия была необычайной и вызвала восхищение Украиной. Также отмечу чрезвычайно смелые действия генерала Буданова, которые часто вызывали на Западе шок от размаха украинских возможностей.

Россия потерпела бы окончательное поражение в 2022 году. К сожалению, это окно возможностей было упущено из-за медлительности европейских союзников по НАТО.

С начала войны мы ощущали очень значительные усилия Российской Федерации, направленные на дестабилизацию польского общества, в частности с использованием инструментов информационной войны и инфосферы.

Российские усилия были направлены на нагнетание атмосферы, провокации, особенно в периоды выборов, а также на подогрев антиукраинских настроений.

В частности, во время блокирования украинско-польской границы Россия, безусловно, присутствовала в публичном пространстве и пыталась накалить атмосферу, вбив клин между поляками и украинцами.

К счастью, польские службы нашли способы сделать невозможным нагнетание таких нарративов.

4 декабря 2023 года я был одним из первых представителей администрации в Европе, который рискнул утверждать, что страны восточного фланга должны думать о конфликте с РФ в перспективе ближайших трех лет.

Конечно, сегодня Россия не имеет возможности открыть новый фронт конвенционными средствами. Такие действия означали бы для нее военное поражение.

Возможность наземного вторжения Российской Федерации через Брестские ворота сегодня является малообоснованной – для этого нужны бронетанковые войска в количестве, которого Россия сегодня не имеет.

Другое дело – гибридные провокации на Сувальском перешейке, атаки с использованием дронов или даже артиллерийский (минометный) обстрел с территории Беларуси. Это сценарии, которые нельзя исключать.

Также есть риск воздушных ударов РФ по территории стран НАТО, в частности по стратегическим целям, или совершения актов агрессии с помощью воздушных судов. Все это не только не может быть исключено, но и кажется очень реальным направлением эскалации.

Единственным способом ее предотвращения является создание соответствующих оборонных возможностей со стороны стран восточного фланга НАТО и всего Европейского Союза. Ведь война в современном технологическом мире будет касаться не только линии фронта.

Ценность, которую Украина внесет в рамках своей интеллектуальной собственности в боевые возможности Североатлантического альянса, является одним из важнейших инструментов, которые она может использовать на этом пути к Альянсу.

