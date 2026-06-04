Литва адаптує системи боротьби з контрабандистськими кулями для перехоплення дронів

У Литві системи боротьби повітряними кулями, які переносять контрабанду, будуть адаптовані для перехоплення дронів.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, після оголошення Міністерством економіки та інновацій конкурсу на 3 млн євро для розробки засобів боротьби з контрабандними метеозондами міністр Едвінас Грікшас наголосив, що нова технологія має також захищати повітряний простір від безпілотників.

"Спочатку ідея завжди стосувалася повітряних куль, але ми усвідомлюємо важливість і антидронових систем. Це має бути динамічне рішення для багаторівневої системи оборони", – заявив Грікшас.

За словами міністра, найближчими днями буде оголошено про докомерційну закупівлю з технічним описом технології. До участі запрошуються як консорціуми, що перемогли у першому конкурсі минулої осені, так і інші компанії.

Грікшас наголосив на необхідності рішення, яке можна застосувати до всієї системи протиповітряної оборони.

"Система ППО – одне з найскладніших рішень у контексті сучасного технологічного розвитку. Існують повітряні кулі, дрони, і тут важливо, щоб рішення не обмежувалося лише кулями. Воно має застосовуватися як частина загальної системи ППО", – сказав міністр.

Він також додав, що після оголошення нової закупівлі очікується, що продукт буде розроблено за пів року, а ще через кілька місяців буде створено дослідну партію.

Після того як у жовтні минулого року міністерство оголосило конкурс на 1 млн євро для бізнесу на розробку ідей щодо захисту повітряного простору Литви від контрабандних метеозондів, фінансування отримали компанії IT logika, Teltonika та Dangaus sviesos.

З метою прискорення розробки рішень для нейтралізації загроз у повітряному просторі сума заохочення для їхніх творців була збільшена до 3 млн євро.

Нещодавно президент Гітанас Науседа заявив, що Литва рішуче налаштована збивати літальні апарати, які порушують її повітряний простір, навіть якщо для цього доведеться використовувати дорогі ракети.

Писали, що Литва розглядає можливість закупівлі в ізраїльської компанії Elbit Systems дронів та системи виявлення об’єктів, що летять на низькій висоті.