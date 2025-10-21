Навроцький пообіцяв, що польські солдати не гинутимуть в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що зробить все, щоб у Польщі не було війни, а в Україні не гинули польські солдати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Президент відповідав на запитання молоді з місцевих середніх шкіл під час Четвертої міжнародної конференції "Між інформацією та дезінформацією" в Томашуві Любельському. Кілька разів його запитували про питання польської безпеки, в тому числі про побоювання початку війни в Польщі та про роль молоді у розбудові системи безпеки країни.

"Я зроблю все, щоб війна не спалахнула (в Польщі – ред)", – заявив Навроцький.

Він підкреслив, що у передвиборчій кампанії гарантував, що "польські солдати не будуть гинути в Україні і не поїдуть в Україну", і він буде цього дотримуватися. Він нагадав, що Польща вже багато років допомагає Україні економічно і дипломатично.

На його думку, завданням президента в мирний час є забезпечення того, щоб війна не торкнулася Польщі і щоб польські солдати не гинули в цій війні. Він додав, що завданням президента в мирний час є також "надихати або спостерігати" за роботою уряду і переконатися, що Польща є достатньо сильною, щоб ніхто не наважився напасти на неї.

Він зазначив, що заохочуватиме парламентську більшість включити 5% ВВП на оборону в бюджетний законопроєкт.

За словами Навроцького, не можна застрягти в очікуванні можливої війни, а треба виконувати свої обов'язки, і слід прагнути до безпеки насамперед власними силами, в тому числі шляхом побудови "широкої імунної системи польської держави", наприклад, з точки зору дезінформації, ідентичності, формування відповідальності молоді за Польщу, або через дипломатичні зусилля з союзниками.

Він також зазначив, що його обрання президентом призвело до того, що Польща має добрі відносини зі США.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський наприкінці літа сказав, що Варшава відіграватиме "ключову роль" у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні.

Більшість громадян Польщі, як і влада, виступає проти потенційного відправлення в Україну військ як частину майбутніх гарантій безпеки.