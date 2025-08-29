Польща розповіла, який внесок готова зробити в гарантії безпеки Україні

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський сказав, що Варшава відіграватиме "ключову роль" у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, про це він сказав після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені у пʼятницю.

Залевський повторив позицію польської влади про те, що Польща не відправлятиме військ в Україну через значну загрозу на своїх кордонах з Росією та Білоруссю.

Натомість гарантії, що готуються в межах "коаліції рішучих", передбачають присутність європейських військ в Україні та операцію з захисту українського неба, що стане можливим після закінчення російсько-українських бойових дій.

"Польща відіграватиме ключову роль у цій операції, оскільки створюватиме можливості для створення баз, тилу для тих підрозділів, які будуть в Україні, та організовуватиме логістику для цих підрозділів, а також надаватиме аеропорти для літаків, які з Польщі захищатимуть українське повітряний простір", – сказав Залевський.

Він додав, що "без того, що пропонує Польща, не буде жодних гарантій безпеки, тому пропозиція Польщі є абсолютною запорукою того, щоб гарантії безпеки могли бути реалізовані".

За даними FT, західні партнери України підготували попередній план її безпеки на випадок завершення війни. План передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Французький президент Емманюель Макрон у пʼятницю сказав, що лідери так званої "коаліції рішучих" найближчим часом зустрінуться для обговорення гарантій безпеки України в межах мирного процесу.