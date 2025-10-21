Навроцкий пообещал, что польские солдаты не будут гибнуть в Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что сделает все, чтобы в Польше не было войны, а в Украине не гибли польские солдаты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Президент отвечал на вопросы молодежи из местных средних школ во время Четвертой международной конференции "Между информацией и дезинформацией" в Томашуве Любельском. Несколько раз его спрашивали о вопросах польской безопасности, в том числе об опасениях начала войны в Польше и о роли молодежи в развитии системы безопасности страны.

"Я сделаю все, чтобы война не вспыхнула (в Польше. – Ред.)", – заявил Навроцкий.

Он подчеркнул, что в предвыборной кампании гарантировал, что "польские солдаты не будут гибнуть в Украине и не поедут в Украину", и он будет этого придерживаться. Он напомнил, что Польша уже много лет помогает Украине экономически и дипломатически.

По его мнению, задачей президента в мирное время является обеспечение того, чтобы война не коснулась Польши и чтобы польские солдаты не погибали в этой войне. Он добавил, что задачей президента в мирное время является также "вдохновлять или наблюдать" за работой правительства и убедиться, что Польша является достаточно сильной, чтобы никто не решился напасть на нее.

Он отметил, что будет поощрять парламентское большинство включить 5% ВВП на оборону в бюджетный законопроект.

По словам Навроцкого, нельзя застрять в ожидании возможной войны, а надо выполнять свои обязанности, и следует стремиться к безопасности прежде всего собственными силами, в том числе путем построения "широкой иммунной системы польского государства", например, с точки зрения дезинформации, идентичности, формирования ответственности молодежи за Польшу, или через дипломатические усилия с союзниками.

Он также отметил, что его избрание президентом привело к тому, что Польша имеет хорошие отношения с США.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский в конце лета сказал, что Варшава будет играть "ключевую роль" в обеспечении будущих гарантий безопасности Украины.

Большинство граждан Польши, как и власть, выступает против потенциальной отправки в Украину войск как часть будущих гарантий безопасности.