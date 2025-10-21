У Польщі затримали українця і трьох білорусів через контрабанду цигарок на метеокулях

Польські прикордонники в останні дні запобігли кільком спробам контрабанди цигарок з використанням метеокуль, затримані четверо осіб, в тому числі українець.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Підляські прикордонники протягом останніх днів працювали над 7 спробами контрабанди сигарет. Загалом було затримано 10 000 пачок без польських акцизних марок на суму 185 000 злотих. Затримано також 1 українця та 3 білорусів.

У вівторок вранці було виявлено 3 метеорологічні кулі з контрабандним товаром. У кожному пакунку було приблизно 1 500 пачок сигарет вартістю близько 26 тисяч злотих. Справою займалися прикордонники з прикордонних постів у Міхалові та Бобровниках.

Своєю чергою, в понеділок правоохоронці з Кузніци виявили залишки повітряної кулі з 1500 пачками сигарет і GPS-передавачем. Співробітники цього ж прикордонного поста в неділю вилучили ще два пакунки з 1500 пачок сигарет у кожному.

З початку року прикордонники, які працюють на Підляшші, виявили близько 120 спроб контрабанди за допомогою повітряних куль. Це були підакцизні товари, в тому числі сигарети. Їх загальна вартість оцінюється у понад 2,9 мільйона злотих. Наразі служби спіймали 25 "повітроплавців" – контрабандистів, які використовують метеорологічне обладнання для контрабанди сигарет.

За словами прикордонників, фізичне загородження та електронні засоби захисту змушують контрабандистів шукати нові методи контрабанди.

Нагадаємо, у Литві після останнього "нальоту" метеокуль затримали шістьох підозрюваних.