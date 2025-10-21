В Польше задержали украинца и трех белорусов из-за контрабанды сигарет на метеошарах

Польские пограничники в последние дни предотвратили несколько попыток контрабанды сигарет с использованием метеошаров, задержаны четверо человек, в том числе украинец.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Подляские пограничники в течение последних дней работали над 7 попытками контрабанды сигарет. Всего было задержано 10 000 пачек без польских акцизных марок на сумму 185 000 злотых. Задержан также 1 украинец и 3 белорусов.

Во вторник утром было обнаружено 3 метеорологических шара с контрабандным товаром. В каждом пакете было примерно 1 500 пачек сигарет стоимостью около 26 тысяч злотых. Делом занимались пограничники с пограничных постов в Михалове и Бобровниках.

В свою очередь, в понедельник правоохранители из Кузницы обнаружили остатки воздушного шара с 1500 пачками сигарет и GPS-передатчиком. Сотрудники этого же пограничного поста в воскресенье изъяли еще два пакета с 1500 пачек сигарет в каждом.

С начала года пограничники, работающие на Подляшье, обнаружили около 120 попыток контрабанды с помощью воздушных шаров. Это были подакцизные товары, в том числе сигареты. Их общая стоимость оценивается в более 2,9 миллиона злотых. Сейчас службы поймали 25 "воздухоплавателей" – контрабандистов, которые используют метеорологическое оборудование для контрабанды сигарет.

По словам пограничников, физическое заграждение и электронные средства защиты заставляют контрабандистов искать новые методы контрабанды.

Напомним, в Литве после последнего "налета" метеошаров задержали шестерых подозреваемых.