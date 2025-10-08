Метеокулі з контрабандою цигарок, від нашестя яких страждає Литва, знаходять і в Польщі

У Польщі за останні дні знайшли три метеокулі з контрабандними цигарками, що залетіли з території Білорусі; вони подолали понад 30 км від кордону.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У день, коли понад 20 метеозондів з контрабандою залетіли до Литви і зірвали роботу аеропорту Вільнюса, одну метеокулю знайшли у Польщі – в селі Ожиннік неподалік Білостока, за приблизно 30 кілометрів від білоруського кордону.

Після того ще одну таку метеокулю знайшли в селі Ольшево південніше Білостока.

Третю виявили на одній з вулиць Білостока, який за понад 40 км від кордону.

Нагадаємо, у Литві після останнього "нальоту" метеокуль затримали шістьох підозрюваних.

Загалом за 2025 рік литовські прикордонники нарахували понад 500 метеокуль з контрабандою, що більш як удвічі більше, ніж за увесь 2024 рік.