У Литві затримали шістьох осіб через метеокулі з контрабандними цигарками

У Литві повідомили про затримання шістьох осіб у зв’язку з масовим перетином кордону метеокулями з контрабандними цигарками.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовська прикордонна служба оголосила, що після масового порушення кордону метеокулями з Білорусі із контрабандою затримали 6 осіб.

"Ми вилучили кілька десятків метеокуль разом з поліцією. Затримано шістьох осіб. Тривають також подальші пошуки – куль, які приземлилися, та дотичних до контрабанди цигарок", – повідомив речник Донатас Шкарнюліс.

Він уточнив, що усі затримані є литовськими громадянами. "Їх затримали на відставні від кордону, в межах території країни… Деяких затримали на етапі транспортування або зберігання", – зазначив речник.

Шкарнюліс зазначив, що близько 80% контрабанди з Білорусі до Литви зараз перевозять повітряним шляхом.

"Найпоширеніший спосіб – метеокулі, але контрабанду доставляють також дронами… За цей рік з використання систем протидії безпілотникам ми приземлили близько 50 дронів (...) Щодо куль – вони піднімаються високо, рухаються швидко, не всі з них можна побачити", – пояснив він.

Речник сказав, що не вважає такий масовий приліт метеокуль гібридною атакою.

"Литва має справу з такою "тіньовою економікою" вже тривалий час. Ця сфера постійно трансформується. Ми прогнозували, що це переміститься у повітряний простір. Але не передбачили поширення метеокуль… Коли готувалися фізичні бар’єри, прикордонні системи моніторингу – ми готувалися до дронів", – сказав він.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 жовтня з Білорусі до Литви залетіли 25 метеокуль з контрабандними цигарками. 13 куль долетіли до Вільнюса, дві опинилися біля столичного аеропорту, що на деякий час зірвало його роботу і вплинуло на 30 рейсів.

У Прикордонній службі коментували, що кулі цього разу залетіли настільки далеко через сукупність обставин: попутний вітер, погану видимість, а також те, що запуск здійснили далі вглиб території Білорусі і вони вже там набрали значну висоту.

Загалом за 2025 рік литовські прикордонники нарахували вже 501 метеокулю з контрабандою, що більш як удвічі більше, ніж за увесь 2024 рік.

Також повідомляли, що у Литві почались найбільші в історії мобілізаційні навчання на випадок кризи.