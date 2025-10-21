У Греції плани уряду заборонити протести біля культового пам'ятника викликали суперечки

Консервативний уряд Греції намагається заборонити проведення протестів біля Могили Невідомого Солдата, культового пам'ятника біля парламенту в Афінах, який часто стає місцем проведення демонстрацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У вівторок уряд подав поправку до закону, що регулює догляд за пам'ятником, що викликало палкі парламентські дебати. Чотири опозиційні партії подали заперечення, стверджуючи, що поправка є неконституційною і обмежує право на свободу вираження поглядів і протесту. Ліва партія "Сіріза" закликала до протесту у вівторок ввечері.

Площа перед пам'ятником стала центром протестів деяких родичів жертв найсмертоноснішої залізничної катастрофи в Греції. Катастрофа, що сталася в лютому 2023 року, коли вантажний і пасажирський потяги, що рухалися в протилежних напрямках, зіткнулися на одній колії, забрала життя 57 людей, переважно студентів, які поверталися до університету після державних канікул.

Пам'ятник, кенотаф на честь тих, хто загинув у боротьбі за Грецію, є популярною туристичною зупинкою для відвідувачів, які хочуть побачити, як щогодини змінюється президентська гвардія.

Поправка, внесена урядом прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, дозволить відвідувачів, але заборонить протести або будь-які фізичні зміни на території. Порушникам загрожує штраф або до одного року позбавлення волі.

На невеликій площі перед Могилою Невідомого Солдата був встановлений імпровізований меморіал жертвам залізничної катастрофи, з іменами жертв, написаними червоною фарбою на землі, в оточенні свічок і вазонів з квітами.

Панос Ручі, який втратив свого 22-річного сина Дениса в авіакатастрофі, нещодавно оголосив 23-денне голодування біля імпровізованого меморіалу, вимагаючи ексгумувати тіло сина для проведення токсикологічної експертизи і ДНК-тесту, щоб визначити точну причину смерті. Судова влада надала дозвіл на ексгумацію на початку жовтня.

Аварія в Темпе, в центральній Греції, виявила серйозні недоліки в залізничній мережі Греції, в тому числі в системах безпеки, і спровокувала масові антиурядові протести.

Критики звинувачують владу в тому, що вона не взяла на себе політичну відповідальність за катастрофу і не притягнула до відповідальності високопосадовців. Дехто також звинувачує уряд у приховуванні фактів, стверджуючи, що вантажний потяг перевозив незадекларовані хімічні речовини, які спричинили гігантську вогняну кулю, що, можливо, стала причиною загибелі деяких людей.

Суд над 36 особами, обвинуваченими у зв'язку з катастрофою, має розпочатися в березні 2026 року.

Уряд стверджує, що Могила Невідомого Солдата є національним пам'ятником, який повинен бути захищений.

"Мета (поправки) не в тому, щоб розділити суспільство. Метою є повага, посилення поваги до священного пам'ятника", – заявив у понеділок речник уряду Павлос Маринакіс.

Але опозиційні партії стверджують, що цей крок є прямою реакцією на антиурядові протести через катастрофу в Темпе.