У Греції визначили, коли почнеться суд у справі про масштабну аварію на залізниці

Судовий процес у справі про масштабну аварію на залізниці неподалік міста Лариса, що в центральній Греції, розпочнеться у березні 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Апеляційний суд Лариси призначив датою початку розгляду справи про аварію, яка забрала життя 57 людей, 23 березня 2026 року.

На лаві підсудних постануть 36 людей, серед яких головним обвинуваченим є 60-річний начальник залізничної станції Лариса Васіліс Самарас, який був на чергуванні в момент аварії.

Також судитимуть колишнього голову Управління з питань регулювання залізниць Греції, колишнього керівника залізничної компанії OSE, яка відповідає за обслуговування мережі, та високопосадовців грецького Міністерства транспорту.

Суд також притягне до відповідальності двох керівників італійської пасажирської транспортної компанії Hellenic Train за дрібні правопорушення.

33 із 36 обвинуваченим інкримінують небезпечне втручання в роботу залізничного транспорту з можливим умислом, а також масове вбивство з необережності та завдання тілесних ушкоджень. За це їм загрожує довічне ув'язнення.

Решті трьом фігурантам справи – керівництву Hellenic Train та екскерівнику OSE – інкримінують порушення службових обов'язків, що карається позбавленням волі на строк до двох років.

Очікується, що в судовому процесі візьмуть участь близько 250 адвокатів – як з боку захисту, так і з боку обвинувачення. Кількість свідків, за прогнозами, буде приблизно такою ж.

Масштабна аварія сталася 28 лютого 2023 року: пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Внаслідок цього загинули 57 людей, десятки отримали поранення.

Тоді грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу, а міністр інфраструктури і транспорту Костас Караманліс, беручи на себе політичну відповідальність, подав у відставку.

У червні грецький парламент розпочав розслідування щодо можливої відповідальності Караманліса.