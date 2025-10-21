В Греции планы правительства запретить протесты возле культового памятника вызвали споры

Консервативное правительство Греции пытается запретить проведение протестов у Могилы Неизвестного Солдата, культового памятника возле парламента в Афинах, который часто становится местом проведения демонстраций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Во вторник правительство подало поправку к закону, регулирующему уход за памятником, что вызвало жаркие парламентские дебаты. Четыре оппозиционные партии подали возражения, утверждая, что поправка является неконституционной и ограничивает право на свободу выражения мнений и протеста. Левая партия "Сириза" призвала к протесту во вторник вечером.

Площадь перед памятником стала центром протестов некоторых родственников жертв самой смертоносной железнодорожной катастрофы в Греции. Катастрофа, произошедшая в феврале 2023 года, когда грузовой и пассажирский поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях , столкнулись на одном пути, унесла жизни 57 человек, преимущественно студентов, которые возвращались в университет после государственных каникул.

Памятник, кенотаф в честь тех, кто погиб в борьбе за Грецию, является популярной туристической остановкой для посетителей, которые хотят увидеть, как каждый час меняется президентская гвардия.

Поправка, внесенная правительством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, разрешит посетителей, но запретит протесты или любые физические изменения на территории. Нарушителям грозит штраф или до одного года лишения свободы.

На небольшой площади перед Могилой Неизвестного Солдата был установлен импровизированный мемориал жертвам железнодорожной катастрофы, с именами жертв, написанными красной краской на земле, в окружении свечей и вазонов с цветами.

Панос Ручи, который потерял своего 22-летнего сына Дениса в авиакатастрофе, недавно объявил 23-дневную голодовку возле импровизированного мемориала, требуя эксгумировать тело сына для проведения токсикологической экспертизы и ДНК-теста, чтобы определить точную причину смерти. Судебные власти предоставили разрешение на эксгумацию в начале октября.

Авария в Темпе, в центральной Греции, выявила серьезные недостатки в железнодорожной сети Греции, в том числе в системах безопасности, и спровоцировала массовые антиправительственные протесты.

Критики обвиняют власть в том, что она не взяла на себя политическую ответственность за катастрофу и не привлекла к ответственности высокопоставленных чиновников. Некоторые также обвиняют правительство в сокрытии фактов, утверждая, что грузовой поезд перевозил незадекларированные химические вещества, которые вызвали гигантский огненный шар, который, возможно, стал причиной гибели некоторых людей.

Суд над 36 лицами, обвиняемыми в связи с катастрофой, должен начаться в марте 2026 года.

Правительство утверждает, что Могила Неизвестного Солдата является национальным памятником, который должен быть защищен.

"Цель (поправки) не в том, чтобы разделить общество. Целью является уважение, усиление уважения к священному памятнику", – заявил в понедельник представитель правительства Павлос Маринакис.

Но оппозиционные партии утверждают, что этот шаг является прямой реакцией на антиправительственные протесты из-за катастрофы в Темпе.