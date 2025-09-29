У Греції судитимуть 36 людей у справі про масштабну залізничну аварію 2023 року

Апеляційний суд міста Лариса в центральній Греції задовольнив прохання прокурора про притягнення 36 людей до відповідальності у справі про смертельне зіткнення поїздів у лютому 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Фігурантам справи про залізничну аварію неподалік міста Лариса висунули, серед іншого, звинувачення у ненавмисному вбивстві та недбалості.

Серед тих, хто постане перед судом, є Васіліс Самарас – начальник станції Лариса, який був на чергуванні в той час. Він ще раніше визнав свою провину та вже відбув близько 18 місяців у попередньому ув'язненні.

Також судитимуть колишнього голову Управління з питань регулювання залізниць Греції, колишнього керівника залізничної компанії OSE, яка відповідає за обслуговування мережі, та високопосадовців грецького Міністерства транспорту.

Суд також притягне до відповідальності двох керівників італійської пасажирської транспортної компанії Hellenic Train за дрібні правопорушення.

Дата судового розгляду ще не визначена.

Масштабна аварія сталася 28 лютого 2023 року: пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Внаслідок цього загинули 57 людей, десятки отримали поранення.

Тоді грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу, а міністр інфраструктури і транспорту Костас Караманліс, беручи на себе політичну відповідальність, подав у відставку.

У червні грецький парламент розпочав розслідування щодо можливої відповідальності Караманліса.