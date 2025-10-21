Британія зняла терористичний статус із групи повстанців, що повалили Асада

Велика Британія у вівторок оголосила про вилучення з переліку заборонених терористичних організацій угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке зіграло ключову роль у поваленні режиму Башара Асада у Сирії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський уряд.

Виключення ХТШ зі списку заборонених організацій, як зазначається, є "складовою реакції Великої Британії на важливі події в Сирії після того, як сили на чолі з президентом Ахмедом Аль-Шараа повалили режим Асада".

Цей крок "означатиме тіснішу співпрацю з новим сирійським урядом та підтримку зовнішньополітичних і внутрішньополітичних пріоритетів Великої Британії", додали в Лондоні.

"Хаят Тахрір аш-Шам" на чолі з Ахмедом аль-Шараа очолили повстання проти Асада у грудні 2024 року, а після його втечі до Росії встановили контроль над країною. Аль-Шараа нині є перехідним президентом Сирії.

ХТШ виник як сирійське відгалуження "Аль-Каїди" й тому потрапило під санкції ООН, США та низки інших країн як терористична організація. Але з 2016 року воно заявило про розрив звʼязків з "Аль-Каїдою".

У липні США також вирішили вилучити "Хаят Тахрір аш-Шам" з переліку іноземних терористичних організацій.

Тоді ж Британія оголосила про відновлення дипломатичних відносин із Сирією.