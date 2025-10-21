Британия сняла террористический статус с группы повстанцев, свергших Асада

Великобритания во вторник объявила об исключении из списка запрещенных террористических организаций группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая сыграла ключевую роль в свержении режима Башара Асада в Сирии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает британское правительство.

Исключение ХТШ из списка запрещенных организаций, как отмечается, является "составляющей реакции Великобритании на важные события в Сирии после того, как силы во главе с президентом Ахмедом Аль-Шараа свергли режим Асада".

Этот шаг "будет означать более тесное сотрудничество с новым сирийским правительством и поддержку внешнеполитических и внутриполитических приоритетов Великобритании", добавили в Лондоне.

"Хаят Тахрир аш-Шам" во главе с Ахмедом аль-Шараа возглавили восстание против Асада в декабре 2024 года, а после его бегства в Россию установили контроль над страной. Аль-Шараа в настоящее время является переходным президентом Сирии.

ХТШ возник как сирийское ответвление "Аль-Каиды" и поэтому попал под санкции ООН, США и ряда других стран как террористическая организация. Но с 2016 года он заявил о разрыве связей с "Аль-Каидой".

В июле США также решили исключить "Хаят Тахрир аш-Шам" из списка иностранных террористических организаций.

Тогда же Великобритания объявила о возобновлении дипломатических отношений с Сирией.