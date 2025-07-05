Британія відновила дипломатичні відносини із Сирією після 14 років

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в суботу прибув із першим за останні 14 років візитом до Сирії, що знаменувало відновлення їхніх дипломатичних відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосила пресслужба британського МЗС.

Леммі оголосив про відновлення дипломатичних відносин Британії з Сирією під час візиту до Дамаска, який відбувся через вісім місяців після повалення режиму Башара Асада.

У межах візиту глава МЗС Британії зустрівся з перехідним президентом Сирії Ахмедом Аль-Шараа та міністром закордонних справ Асадом Аль-Шайбані.

Під час зустрічей Леммі наголосив на "важливості інклюзивного та представницького політичного переходу в Сирії та запропонував сирійському народу подальшу підтримку Великої Британії", зазначили в МЗС.

Серед іншого, міністр оголосив про виділення додаткових 2 мільйонів фунтів стерлінгів Організації із заборони хімічної зброї для підтримки її роботи з ліквідації хімічної зброї в Сирії.

Крім того, Лондон виділяє 94,5 мільйона фунтів стерлінгів на надання сирійцям термінової гуманітарної допомоги, підтримку довгострокового відновлення Сирії через освіту та забезпечення засобів до існування, а також підтримку країн регіону, що приймають сирійських біженців.

Нагадаємо, режим Асада у Сирії було повалено у грудні 2024 року.

Після цього західні держави почали налагоджувати відносини з новим урядом у Дамаску.

Серед іншого, президент США Дональд Трамп скасував санкції, що були запроваджені проти Сирії у 2004 році.