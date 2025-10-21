Фіцо відреагував на вирок чоловіку, який скоїв на нього замах

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо, коментуючи вирок чоловіку, який стріляв у нього в травні 2024 року, знову поклав відповідальність за замах на себе на опозицію та ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Фіцо сказав, що намагається забути про замах на себе, "пробачив вбивцю, не ходив на судові засідання, нічого не хочу від стрільця".

"Вбивця – це, по суті, бідолаха, він лише інструмент ненависті, яку так ретельно культивували в ньому ЗМІ та опозиційні політики. Несправедливо, що поки він буде фактично довічно ув'язнений у камері, його вчителі будуть кричати на площах і навчати іншого нещасного, який піддасться їхній ненависті і здійснить політичну справедливість", – додав він.

На думку премʼєра Словаччини, опозиції байдуже, що сталось у день замаху на Фіцо, і "вони вважають це лише невдалою спробою усунути політичного суперника без парламентських виборів".

Нагадаємо, 15 травня минулого року у Словаччині скоїли замах на Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Перший час після інциденту були сумніви, чи виживе поранений прем’єр.

Нападником виявився нині 72-річний Юрай Цинтула. На допиті він стверджував, що хотів не вбити Фіцо, а тільки "зашкодити здоров'ю", аби він не зміг далі проводити політику, з якою Цинтула незгодний, зокрема й у питанні російсько-української війни.

Цинтулі висунули звинувачення в особливо тяжкому злочині терористичного нападу, за що його засудили до 21 року позбавлення волі.

Читайте також статтю на цю тему: П'ять пострілів у прем'єра: які наслідки матиме найгучніший напад в історії Словаччини.