Фицо отреагировал на приговор мужчине, который совершил на него покушение

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, комментируя приговор мужчине, который стрелял в него в мае 2024 года, вновь возложил ответственность за покушение на себя на оппозицию и СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.

Фицо сказал, что пытается забыть о покушении на себя, "простил убийцу, не ходил на судебные заседания, ничего не хочу от стрелка".

"Убийца – это, по сути, бедняга, он лишь инструмент ненависти, которую так тщательно культивировали в нем СМИ и оппозиционные политики. Несправедливо, что пока он будет фактически пожизненно заключен в камере, его учителя будут кричать на площадях и обучать другого несчастного, который поддастся их ненависти и осуществит политическую справедливость", – добавил он.

По мнению премьера Словакии, оппозиции безразлично, что произошло в день покушения на Фицо, и "они считают это лишь неудачной попыткой устранить политического соперника без парламентских выборов".

Напомним, 15 мая прошлого года в Словакии совершили покушение на Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался ныне 72-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "нанести вред здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в частности, в вопросе российско-украинской войны.

Цинтуле предъявили обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за что его приговорили к 21 году лишения свободы.

