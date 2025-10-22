Рютте їде до Трампа, щоб обговорити підтримку України та досягнення миру

Візит генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Сполучені Штати 21-22 жовтня має за мету обговорення з президентом США підтримки України з боку Альянсу, а також зусиль Дональда Трампа з досягнення миру.

Про це кореспондентці повідомив обізнаний з підготовкою візиту посадовець НАТО на умовах анонімності.

Рютте їде до Трампа, щоб 22 жовтня обговорити з ним українські питання.

"Генеральний секретар перебуватиме у Сполучених Штатах, щоб обговорити різні аспекти, пов’язані з підтримкою України з боку НАТО", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що також будуть обговорені "зусилля США, спрямовані на досягнення тривалого миру".

Як повідомляла "Європейська правда", 21 жовтня стало відомо про візит генсека НАТО Марка Рютте у Вашингтон 21-22 жовтня.

Візит відбувається на тлі гальмування підготовки запланованої зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна в Будапешті.

Раніше стало відомо, що Росія публічно відкинула пропозицію зупинити бойові дії для початку переговорів про мир, яку підтримав президент США.

За неофіційними даними, Москва після розмови Путіна й Трампа повторила максималістські вимоги для переговорів: зокрема, контроль над усім Донбасом і виключення присутності військ НАТО в Україні.