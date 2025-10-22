Рютте едет к Трампу, чтобы обсудить поддержку Украины и достижение мира
Новости — Среда, 22 октября 2025, 09:49 — , из Брюсселя
Визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Соединенные Штаты 21-22 октября будет посвящен обсуждению с президентом США поддержки Украины со стороны Альянса, а также усилий Дональда Трампа по достижению мира.
Об этом корреспонденту сообщил знакомый с подготовкой визита чиновник НАТО на условиях анонимности.
Рютте едет к Трампу, чтобы 22 октября обсудить с ним украинские вопросы.
"Генеральный секретарь будет находиться в Соединенных Штатах, чтобы обсудить различные аспекты, связанные с поддержкой Украины со стороны НАТО", – заявил собеседник "ЕвроПравды".
Он добавил, что также будут обсуждены "усилия США, направленные на достижение прочного мира".
Как сообщала "Европейская правда", 21 октября стало известно о визите генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон 21-22 октября.
Визит происходит на фоне торможения подготовки запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.
Ранее стало известно, что Россия публично отвергла предложение остановить боевые действия для начала переговоров о мире, которое поддержал президент США.
По неофициальным данным, Москва после разговора Путина и Трампа повторила максималистские требования к переговорам: в частности, контроль над всем Донбассом и исключение присутствия войск НАТО в Украине.