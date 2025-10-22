Рютте едет к Трампу, чтобы обсудить поддержку Украины и достижение мира

Визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Соединенные Штаты 21-22 октября будет посвящен обсуждению с президентом США поддержки Украины со стороны Альянса, а также усилий Дональда Трампа по достижению мира.

Об этом корреспонденту сообщил знакомый с подготовкой визита чиновник НАТО на условиях анонимности.

Рютте едет к Трампу, чтобы 22 октября обсудить с ним украинские вопросы.

"Генеральный секретарь будет находиться в Соединенных Штатах, чтобы обсудить различные аспекты, связанные с поддержкой Украины со стороны НАТО", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что также будут обсуждены "усилия США, направленные на достижение прочного мира".

Как сообщала "Европейская правда", 21 октября стало известно о визите генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон 21-22 октября.

Визит происходит на фоне торможения подготовки запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Ранее стало известно, что Россия публично отвергла предложение остановить боевые действия для начала переговоров о мире, которое поддержал президент США.

По неофициальным данным, Москва после разговора Путина и Трампа повторила максималистские требования к переговорам: в частности, контроль над всем Донбассом и исключение присутствия войск НАТО в Украине.