Reuters: РФ не змінила вимог для миру з Україною після розмови Путіна й Трампа

Після розмови Дональда Трампа й Владіміра Путіна російська сторона передала США non-paper (неофіційний документ), у якому повторила попередні умови для досягнення миру з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на три джерела.

За інформацією Reuters, Росія зажадала встановлення контролю над усім Донбасом, а також заборони на розгортання військових НАТО у межах повоєнного врегулювання.

Інші положення документа агентство не наводить, але каже, що вони повторювали раніше озвучені Москвою умови для досягнення мирної угоди з Україною.

ЗМІ раніше писали, що Путін під час телефонної розмови з президентом США вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Раніше у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров відкинув негайне припинення бойових дій в Україні.

Після цього стало відомо, що США відклали особисту зустріч Лаврова з держсекретарем Марко Рубіо і поставили на паузу підготовку зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті.